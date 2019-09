Maquette van Rocco Verdult in het museum Bevrijdende Vleugels, die de dood verbeeldt van twee Bestse kinderen, kort na de bevrijding in 1944.

Het is klein maar fijn, het kunstwerkje met minuscule figuurtjes dat de tragische dood verbeeldt van Sjaantje (6) en Kees (13) van Kronenburg uit de Bestse buurtschap De Vleut, kort na de bevrijding in 1944. Rocco Verdult maakte ‘n reeks maquettes (in de hedendaagse kunstwereld spreekt men dan meestal van ‘installaties’), die dezer dagen rond de 75ste bevrijdingsherdenking in de ‘dorpen van handeling’ worden geëxposeerd.

Hier dus in het museum Bevrijdende Vleugels tussen Best en Son, nagenoeg op de plek waar rond 18 september 1944 de troepen van de Amerikaanse 101e Airborne Divisie tijdens de operatie Market Garden neerdaalden.

Het verhaal van Kees en Sjaantje is nauwkeurig opgetekend uit de mond van de toen 8-jarige Mariet van Kronenburg en staat op de website brabantremembers.com. Ze waren in aanraking gekomen met rondzwervende munitie. Dat kwam in die dagen veel voor.

De twee Kronenburgjes worden vermeld onder de 47 Bestse burgerslachtoffers op de gedenksteen in het Kruispark; zie foto hieronder.

Meer over de bevrijding van Best – Voorpagina hhBest