uitse huizen worden sinds ‘s mensenheugenis aan God toevertrouwd. De kleinste aanwijzing die je op oude gevels – liefst vakwerkbouw – kunt lezen is zoiets als ‘Wie op God vertrouwt heeft goed gebouwd’. Tip voor de bouwers van het AZ-stadion?

Tijdaanpassing. In het schattige stadje Blankenheim in de Eifel, waar de rivier de Ahr ontspringt, las ik een tekst die even goed voor een twitterbericht door zou kunnen gaan:

Gott schütze dieses Haus

vor Sturm und Feuer

vor Amter, Planung

und vor Steuer.

De eigenaar die voor de hedendaagse zekerheid zijn huis ook degelijk tegen inklimmers heeft beveiligd, zal zijn ervaringen met overheidsbemoeienis hebben. Wat ik mij in Blankenheim kan voorstellen, gezien het foeilelijke betonnen bejaardenhuis (jaren zeventig?) waarmee een plein in het voetgangersgebied is verknoeid.

Het ziet er overigens naar uit dat de Gemeinde haar leven heeft gebeterd: in de overwegend 18e eeuwse Ahrerstrasse is de aanstaande verbouwing van een pand tot raadhuis in stijl op de gevel in beeld gebracht.

Voorpagina hhBest