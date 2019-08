Wie per trein van Utrecht naar Leiden reist, weet precies waar hij is: Woerden. Want de Bonaventurakerk met zijn naaldspits en flankerende torentjes (rijksmonument uit 1892) is de icoon van het stadje. Maar het uurwerk in die toren mag voortaan ‘s nachts niet meer elk kwartier de tijd aangeven; de negentiende-eeuwse decibels van de klok overstijgen de hedendaagse wettelijke norm. Daartegen is geprotesteerd, dus…Een dure grap, meldt het kerkbestuur aan de website In de buurt.



Foto Wikipedia

Heeft er nog niemand traditie geroepen? Zoals bij vuurwerk in de nieuwjaarsnacht. Een tussenweg lijkt ook mogelijk. Alleen ‘n klokslag bij het hele en het halve uur. Bij de firma Eijsbouts in Asten weten ze vast wel of dat ook zo duur is.

Het stilzetten van de klokslag in de nacht kent overigens zijn precedent, heeft het verblijf in historische stadjes in het buitenland ons geleerd. Heeft ook z’n voordelen: de romantiek van ‘ha, een nieuwe dag’.

