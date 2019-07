et was 13 juli 1944 – en het betreft hier een van mijn vroegste herinneringen – toen ik hem zag voor het eerst: een pasgeboren baby, of eigenlijk vooral een grote bos donkerbruine krullen, naast het bed van mijn moeder, het zogenaamde kinderbed, in het piepkleine voorkamertje in Nijmegen. Zij moest daar een paar dagen in blijven liggen omdat de ooievaar, nadat hij die bos krullen had afgeleverd, in mijn moeders been had gepikt. Dat hoorde nu eenmaal zo, daar kon je niks aan doen. Ik was bijna 6 jaar.

