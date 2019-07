ientallen boeken zijn er over geschreven, ooit waren ze een soort ongekroonde koningen, eerst van Sicilië, daarna van heel Italië, met interessante uitlopers naar Noord- en Zuid-Amerika, de familie, zeg maar rustig: de dynastie Florio. In 2017 verscheen nog een lijvig boekwerk onder de titel I Florio. Regnanti senza corona, De Florio’s, ongekroonde heersers. Maar hier in Nederland heeft nooit iemand van ze gehoord.

Nou, helemaal onbekend zijn ze uiteraard niet – autoliefhebbers kennen wel de Targa Florio, een van die krankzinnige autoraces op de Italiaanse openbare weg uit de eerste helft van de vorige eeuw. En wijnliefhebbers willen nog wel eens een glaasje Marsala van het merk Florio drinken – Marsala met ei is zo’n wonderlijke Siciliaanse vinding.

De glorietijd van het geslacht is alweer een poosje aan de tanende kant, maar langs de kustweg van Mazzara del Vallo naar Marsala op Sicilië vind je nog altijd die enorme, felwitte gebouwen met het trotse logo ‘Cantine Florio’ en een leeuw die op het punt staat zijn prooi te bespringen. In het boekwinkeltje van Corrado Oppecini op de Via Dante in Levanto kocht ik, als gebruikelijk, de recente producten van de Italiaanse literatuur. (Waaronder de vermoedelijk nu echt laatste Montalbano van Andrea Camilleri, 93 jaar, die in mei zijn dijbeen brak en enige dagen later een hartstilstand kreeg en nu al een maand in ‘farmacologisch coma’ ligt – maar dit terzijde) en een boek dat in mei uitkwam en momenteel een bescheiden plaats inneemt op de bestsellerlijst – 47, dezelfde lijst waar die laatste Montalbano op 2 staat: I Leoni di Sicilia door Stefania Auci.

Nederlands komt eraan

Uit op internet gevonden gegevens blijkt dat het boek ook in het Nederlands vertaald gaat worden, en dat zal een goed idee zijn.

Wel, het boek zal met name bij de lezers die de boeken van Elena Ferrante waarderen zeker in de smaak vallen, met dien verstande dat het hier een sterk geromantiseerd verhaal op historische grondslag betreft.

Paolo Florio heeft, in 1799, net na wéér een aardbeving, genoeg van zijn uitzichtloze bestaan in een godvergeten dorp in Calabrië en vertrekt naar Palermo, de hoofdstad van Sicilië. Hij is dan al getrouwd met Giuseppina, een gearrangeerd huwelijk waarin weinig liefde bestaat, ze hebben net een zoontje Vincenzo, de daadwerkelijke stichter van de dynastie, en naar Palermo gaat ook Paolo’s broer Ignazio mee – Giuseppina en hij zijn heimelijk verliefd op elkaar. Paolo vraagt Giuseppina niks, ze moet gewoon mee, ze blijft haar hele leven heimwee houden naar Calabrië.

De broers beginnen een handel in kruiden en specerijen die al snel een grote vlucht neemt. Paolo wordt daarbij mede gedreven door het feit dat hij belaagd wordt door Calabrezen die met hem naar Palermo zijn gereisd, en doordat hij door de Palermitanen ook met de nek wordt aangekeken.

Adel

Iets dergelijks gebeurt als Vincenzo de zaak overneemt. Paolo is dan al lang dood, Ignazio leidt sindsdien de zaak, met Giuseppina en hem wordt het niks en Vicenzo, die meteen al het onderste uit de kan begeert, krijgt al jong het lid op de neus: hij is verliefd op een meisje van adel, maar haar familie lacht hem in zijn gezicht uit: hun dochter met zo’n boerenknuppel uit Calabrië, iemand die wérkt, nota bene!

Vincenzo’s liefdesleven gaat sowieso niet over rozen – hij wordt verliefd op Giulia, niet van adel maar wel van stand en dan weigert zijn moeder toestemming te geven voor het huwelijk, ook als er uit de relatie al twee meisjes zijn geboren: Giuseppina wil vasthouden aan de traditie dat een kind trouwt met de partner die zijn ouders voor hem hebben uitgezocht. Als het derde kind een jongen blijkt te zijn, een erfgenaam dus, genaamd Ignazio, mag Vincenzo toch trouwen met Giulia – maar de ‘schande’ van vroeger blijft het stel achtervolgen.

Niet op zakelijk gebied. Ondanks de onrustige geschiedenis van Sicilië tussen 1820 en 1865 blijft de zaak groeien, de hoofdstukken in het boek dragen de namen van steeds nieuwe producten: Specierijen, zijde, boomschors (kinine), zwavel, kant, tonijn, zand. De zaak groeit vooral doordat Vincenzo zich een meedogenloos zakenman toont, oog heeft voor de opkomende techniek, zoals die van het stoomschip, zich breed oriënteert en niet alleen op Sicilië zijn klanten zoekt maar uiteindelijk in de hele wereld.

Wraak

Hij bemoeit zich ook met de financiële wereld en met de politiek, hij leent de gehate maar vaak totaal berooide adel veel geld, waardoor hij hun invloed overneemt (en wraak voor zijn behandeling van vroeger) en hij kletst zich overal uit.

In de genoemde periode breekt tweemaal een revolutie uit en komt de eenheid van Italië tot stand, gebeurtenissen waarin Vicenzo soms levensgevaarlijke en riskante beslissingen moet nemen, voor het in stand houden van zijn zaak.

Intussen verdiept het boek zich in het liefdesleven van met name Vincenzo en Giulia – zij is trots en stoer, ze lijdt wel onder de verachting die haar ten deel valt als ongetrouwde moeder van drie kinderen, hij kan slechts met grote moeite zijn zachte kant laten zien, dat lukt eigenlijk pas als hij na een beroerte op zijn sterfbed ligt. Giulia interesseert de vriendenkring weinig die Vicenzo om zich heen opbouwt, allemaal met als oogmerk: de zaak, hij heeft ‘vrienden’ in de adel, de politiek, de hoogste kringen aan het hof, allemaal eropuit, er zelf beter van te worden. Giulia beperkt zich ertoe af en toe te laten zien dat ze een groots galadiner kan organiseren, maar waar ze naar hunkert is Vincenzo, die meer weg is dan thuis.

Visconti-achtig

Voor een historische roman verwijdert dit boek zich wel erg ver van de historische feiten. Nergens is natuurlijk bruikbaar bronnenmateriaal te vinden voor de gedachten en gesprekken van de romanfiguren. Aci komt soms rakelings langs de bewoordingen van een goedkope stuiversroman. Niettemin brengt zij je helemaal in de sfeer van het negentiende-eeuwse Sicilië, je ziet voor je geestesoog soms beelden uit de film Il Gattopardo van Luchino Visconti met Claudia Cardinale, Burt Lancaster en Alain Delon. (De hertog die in die film en in dat boek de hoofdrol speelt moet, om het hoofd boven water te houden, toestaan dat zijn zoon trouwt met de dochter van een ordinaire buurman.)

