De burgemeesterskamer van Best van 1947 tot 1962 gereconstrueerd.

Het zou je bijna kunnen ontgaan, ware het niet dat een van de leden van de erfgoedvereniging Dye van Best je erop attendeert: de gereconstrueerde werkkamer, zeg maar liever –kamertje, van de wederopbouw-burgemeester (1946-1968) van Best, Guido Notermans. In zijn tijd luidde het natuurlijk officieel mr. G.F.J. Notermans.

De kamer bevindt zich op de verdieping van wat nu het Zalencentrum Prinsenhof heet. Overigens niet genoemd naar enige persoon van koninklijke bloede, maar naar de pastoor die indertijd het initiatief nam tot de realisatie van een jeugdgebouw, zeg maar patronaat.

We kregen de burgemeesterskamer dit weekeinde te zien bij de bezichtiging van de ‘reizende tentoonstelling’ over 200 jaar gemeente Best, die vanaf heden dus ‘de wijken ingaat’.

De erfgoedvereniging heeft – met groot succes, vinden we – de situatie gereconstrueerd, zoals die van 1947 tot maar liefst 1962 heeft bestaan, toen het zogenaamde KJV-huis wegens verwoesting van het pand uit 1903 aan het eind van de oorlog, fungeerde als gemeentehuis. Boven aan de trap eerst het gangetje, als ‘n soort antichambre, waarin de tafel van de gemeentesecretaris stond.

De kamer-zelf: een simpel mahoniekleurig bureau, bedekt met de tekeningen van architect De Bever voor het nieuwe raadhuis, zwart-bakelieten telefoontoestel eind jaren vijftig, het staatsieportret van Juliana en Bernhard extact op de originele plek aan de muur, enkele ‘historische’ typemachines die de erfgoedclub op de kop heeft getikt. Aandoenlijk. De gemiddelde bedrijfsportier is tegenwoordig beter gehuisvest. Maar het klopt.

De burgemeesterskamer is een blijvertje. Voor Best minstens zo interessant als welk museum dan ook.

Het was vandaag, ondanks het zomerweer, druk op de expo in Prinsenhof. Deze mevrouw verscheen, geheel in stijl, met de Brabantse poffer, die tot in de jaren zestig in zwang is geweest.

En de gratis toegankelijke reizende expo? Wat een nostalgie, natuurlijk vooral voor de oudere Bestenaren. Zeker gaan zien: vele tientallen foto’s, meest uit de jaren vijftig, toen het kiekjes maken, uiteraard in zwart-wit, een hogere vlucht nam dan ooit. Ook worden er continu filmpjes gedraaid, gemaakt tijdens dorpsevenementen, als een Boerengezinsdag; alles natuurlijk voortdurend onder het toeziend oog van wat men toen ‘het geestelijk en wereldlijk gezag’ noemde. Wel vinden we het jammer dat de auteurs/herkomst van de foto’s niet wordt vermeld.

