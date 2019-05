eb even getwijfeld over de kop. Weemoedig eerbetoon? Zou Joep Lennarts dat wel goed vinden? Hij moest niets hebben van bombast. Maar al is het al weer acht jaar geleden, nog steeds zijn we zijn zelfgekozen vertrek niet helemaal te boven.

Mooi dat zijn vrienden en collega’s het tijd vonden voor een visueel eerbetoon met gebundeld werk van zijn hand, aan deze Brabantse fotograaf. Titel: het pixelparadijs.

Joep begon als stadsredacteur bij het Brabants Dagblad in Den Bosch. Maar hij was ‘n beetje een einzelgänger, wat ‘n matige aanduiding is voor een origineel, autonoom denker en koos ervoor zelfstandig verder te gaan met de camera. De vruchten daarvan – ook van dat denken – vinden wij in zijn foto’s.

Laat ik verder volstaan met een verwijzing naar de schitterende literaire analyse van vriend en journalist Eric Alink in zijn Bossche Kroniek (ook in het BD) uitgesproken bij de presentatie van het boek. En naar de beschouwing van fotojournalist Jan van de Ven op beeldenstormer.nl.

