Peter Stiekema

adat Mark Harbers (VVD) dinsdag al vroeg op een persconferentie had aangegeven dat het debat over het misdaadlijstje van asielzoekers waarschijnlijk zijn laatste als staatssecretaris van Onveiligheid en Klassejustitie zou zijn, werd het tijdens het debat, later op de middag, al snel duidelijk dat Harbersje inderdaad moest hangen. De politieke top van zijn partij, in de personen van Mark Rutte en fractievoorzitter Klaas Dijkhoff namen niet eens de moeite om aanwezig te zijn, wat toch wel als een affront beschouwd mag worden.

De oppositie had de messen geslepen en alleen de VVD met woordvoerder Bente Beckers deed nog een krampachtige poging om het tij te keren. Maar het was te laat en vrij snel na het begin van zijn antwoorden op de aanval van bijna de voltallige Kamer streek Harbers de vlag en maakte zijn aftreden bekend.

Harbers is de vierde VVD bewindspersoon op Justitie die voortijdig, sinds maart 2015, zijn post moest verlaten. Minister Ivo Opstelten, staatssecretaris Fred Teeven (bonnetjesaffaire), minister Ard van der Steur (bemoeienis met bonnetjesaffaire als kamerlid) gingen hem voor. Het moet op Veiligheid en Justitie wel een verschrikkelijke puinhoop zijn, waar kennelijk de ambtenaren in staat zijn de bewindspersonen naar buiten te werken door niet de juiste informatie te geven. Nu ging het om het achterhouden van zware misdrijven door asielzoekers: verkrachtingen, aanrandingen en (poging tot) moorden. Die kwamen niet in de top tien van het misdrijvenlijstje voor, maar stonden onder het kopje ‘overige’ op de elfde plaats. En zelfs de simpelste ambtenaar moet weten dat je dat niet kunt maken. Ben benieuwd of verantwoordelijk minister Fred Grapperhaus wel in staat is de bezem door deze Augiasstal te halen, maar ik gok van niet.

Ondertussen wacht premier Rutte woensdagavond een pittig debat met Thierry Baudet in de uitzending van Pauw. Die zal met dit fiasco van Harbers voldoende munitie hebben gevonden om het de premier knap lastig te maken. Kijken dus.

Voorpagina hhBest