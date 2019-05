Peter Stiekema

ek toch dat er niemand ingrijpt als er gedurende de nacht voor de voetbalwedstrijd in Amsterdam tussen Ajax en Tottenham Hotspur een groot vuurwerk wordt afgestoken bij het spelershotel van de tegenstanders van Ajax. De politie niet, de burgemeester niet, niemand. Vreemd , want iets soortgelijks was ook al gebeurd voor de wedstrijden tegen Real Madrid en Juventus. De overheid had dus voorbereid moeten zijn. Want Vuurwerk is verboden, zelfs in Amsterdam, behalve op oudejaarsdag, tot ongeveer 02.00 uur op 1 januari. Terwijl een dergelijk gedrag van de ‘Ajaxsupporters’ bovendien toch op zijn minst onsportief kan worden genoemd.

Trouwens, vuurwerk is heel milieuvervuilend, mevrouw Halsema. Veel vervuilender dan een colonne van duizend oude diesels, om maar wat te noemen. Nee, er werd alleen maar wat over dat vuurwerk geginnegapt. Ook tijdens serieus te nemen programma’s als M. en Pauw waar iedereen ervan overtuigd was dat Ajax de finale van de Europacup zeker zou halen. Verslaggever en aartsleuteraar Joep Schreuder was die mening ook toegedaan. Mooi niet dus, lekker puh.

Als beroepspessimist had ik het trouwens ook voorspeld. Ajax verliest met 2-1. Ik heb de wedstrijd niet gezien, maar toen het rust was, zette ik even de tv aan. Het stond op dat moment 2-0 voor de Amsterdammers. Maar ik was op dat moment volstrekt niet uit het veld geslagen, zoals Ajax drie kwartier later wel, en zei tegen mijn vrouw: let maar op, nu wordt het 2-3. En inderdaad, toen ik vanmorgen het nieuws aanzette bleek Tottenham Hutspot te hebben gemaakt van Ajax. Het hele land in diepe rouw, de nederlaag was vrijwel overal de opening van de voorpagina’s terwijl er warempel genoeg onderwerpen waren waar je je wel echt druk om zou kunnen maken, in plaats van over een spelletje tussen voetballende multimiljonairs. Bij voorbeeld hoe het mogelijk is dat een gek op klaarlichte dag twee mensen op de hei in Brunssum kan afmaken, nadat hij vorige week zaterdag al eerder een vrouw gedood had in Den Haag. Gelukkig hebben ze hem snel te pakken gekregen, dat was pas echt nieuws, maar de vele vragen over het waarom en het hoe zijn nog lang niet beantwoord.

Aan minister Sander Dekker de taak om dat eens haarfijn uit te zoeken, voordat hij de laan wordt uitgestuurd. Maar geen nood, Dekker geldt in Den Haag al jarenlang als de man, die precies weet waar in dit land de leuke baantjes te vinden zijn, zowel binnen als buiten de overheid. Hij zal dus ongetwijfeld goed voor zichzelf zorgen. Het gaat er immers niet om of je wat kunt, maar dat je doet of je wat kunt. En Ajax moet nog maar eens een stevig lesje tegen zelfoverschatting krijgen.

