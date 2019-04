T-kruising Ringweg-Mecklenburgweg + fietspad naar wijk Heivelden.

De Ringweg van Best heeft, naast rotondes, maar één met verkeerslichten beveiligde kruising. Rechts op de foto de Mecklenburgweg, ontsluiting wijken De Kantonnier en Wilhelmnadorp. Links, niet zichtbaar, een fietspad naar Heuveleind. Die verkeerslichten zijn onlangs met de bekende detectielussen gemoderniseerd en hebben daarbij een extra verkeersremmende werking gekregen.

Ook al is er geen aanbod van verkeer vanaf de zijwegen, toch springen ze dan regelmatig op rood. Die fase is secondenwerk, dus als je tijdig vaart mindert, krijg je tijdig weer groen. ‘n Kwestie van weten.

Het is eigenlijk best een logische maatregel. Uit eigen ervaring weet ik dat als je net van de A2/A58 komt en 120 hebt gereden, het best lastig is dan de voorgeschreven 50 km maximum aan te houden. Meer dan ooit voelt het aan als een slakkengang. Niet iedereen heeft een limiet-voorziening in z’n auto en niet iedereen is een aanhanger van het nieuwe rijden. Kwestie van wennen en tijdig even het gas loslaten.

