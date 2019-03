Peter Stiekema

e verkiezingen naderen met rasse schreden en daarmee worden er ook weer (loze) beloften en dito wensen van de diverse partijen over ons heen gestort. De PvdA spant nu wel de kroon en wil acht miljard euro voor het herstel van de koopkracht van de burger. Zou er iemand zijn die dat nog gelooft? De PvdA is immers de partij die in hechte samenwerking met de VVD heel sociaal Nederland, opgebouwd sinds de jaren vijftig, heeft gesloopt: de zorg in al zijn facetten, de pensioenen, de sociale woningbouw, het onderwijs, het hele inkomensplaatje van de burger en nog zo het een en ander. Alles werd in een paar jaar tijd naar de verdommenis geholpen. En nu gaat er, als de sociaaldemocraten het voor het zeggen hebben, ineens acht miljard naar de samenleving terug ? ‘Ja wadde’, zeggen ze in België bij het horen van zoveel onzin.

Volgens de PvdA, momenteel niet meer dan een partij die hard op weg is een politieke splinter te worden, moet de btw op de dagelijkse boodschappen omlaag, de salarissen in zorg en onderwijs omhoog, dient de burger gecompenseerd te worden voor de hogere energierekening, verhoging van huurtoeslag, zorgtoeslag, AOW en ga zo maar door. Een wensenlijstje van acht miljard. Dat moet betaald worden door de bedrijven, waar het net een beetje beter meegaat en een extra belasting voor de rijken, terwijl er juist wordt getracht de belastingdruk voor iedereen te verminderen. En dat terwijl de volgende economische crisis al weer voor de deur staat, met de Brexit op komst, het naderende faillissement van Italië, dat door allerlei foute maatregelen inmiddels in een recessie verkeert en de ongelukkige activiteiten op zowat alle terreinen van de Amerikaanse president Trump.

De Europese banken moeten nog steeds geholpen worden door de ECB, zo werd gisteren bekend. De euro doet het evenmin erg goed, tegenover de dollar en (zelfs) het Britse pond. Sombere verwachtingen alom en ook een consumentenvertrouwen dat op een heel laag niveau bivakkeert. Het ligt voor de hand dat de burger de hand op de beurs gaat houden. De verkoop van nieuwe auto’s is sinds 1 januari al fors gekelderd.

Behoedzaam reageren lijkt de boodschap, maar daar moet de PvdA met de (provinciale) verkiezingen op komst kennelijk niet aan denken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kosten van de energietransitie. Hoe kortzichtig kun je zijn?

Voorpagina hhBest