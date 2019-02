Peter Stiekema

nze EU-bondgenoot Frankrijk heeft het vandaag de dag niet zo niet zo op Nederland en zijn regering. Terwijl Macron en de zijnen snode plannen hadden gesmeed om de machtsovername binnen het Nederlands-Franse concern Air France-KLM te verzekeren, bleek Nederland ineens een fiks pakket aandelen te hebben gekocht. Zonder overleg notabene. Wat denken die Hollanders wel? Zou je ze niet, moeten Macron en de zijnen hebben gedacht. Dat doe je toch niet als je samen in de EU moet functioneren? Waar wij Fransen toch de algemene leiding hebben? Laten ze daar in dat kleine kutlandje eindelijk eens naar ons luisteren. Of moeten we de Gele Hesjes soms naar ze toesturen? Wij weten het immers het beste.

De Franse regering was op zijn minst verrast door de stap van Nederland. Er vielen termen als ‘niet vriendschappelijk’ en ‘geniepig’. Maar laten we wel wezen. Air France heeft alleen nog maar bestaansrecht dankzij KLM en de winst die daar gemaakt wordt. Zonder KLM zou Air France een enorm verlies leiden. Al dan niet met hulp van de alom protesterende Gele Hesjes. Ook werd ons land verweten dat het optrad als een actieve investeerder, terwijl Frankrijk als natie al jarenlang 14 procent van de aandelen in bezit heeft.

Uiteraard lichtte minister van Financiën Wopke Hoekstra (Vobque Ouqstra) pas kort voordat hij het nieuws van de aanschaf van de aandelen bekend maakte de Fransen in. Daar zijn ze ook behoorlijk kwaad over. Maar bij mij overheerst één vraag. Als je je partners binnen de EU niet meer vertrouwen kunt, hoe zit het dan met de toekomst van de EU? Dramatisch volgens mij, als je het hele gedoe rondom de Brexit, de aanpak van het vluchtelingenprobleem, de tegenwerking van de Oost-Europese bondgenoten, de teloorgang van Italië, om maar wat te noemen, in aanmerking neemt.

