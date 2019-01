‘Nederland is te klein om wolvenroedels te handhaven,’ is het recent ingenomen standpunt van de LTO. Schapenhouders beschouwen hun dieren niet meer als veilig, nu zich minstens een wolf op de Veluwe heeft gevestigd. De wolf – terug sinds 150 jaar – is een beschermd dier; de LTO wil, dat daaraan wordt getornd.

CultuurSpoor Best besteedt de komende tijd uitgebreid aandacht aan de wolf, die de meeste mensen alleen maar kennen van het sprookjesbos in de Efteling.

Onderzoeker, natuurfotograaf en illustrator Dick Klees geeft namens IVN op woensdag 30 januari van 20 tot 22 uur bij CultuurSpoor een lezing over de wolf. De toegang is gratis, maar men moet zich wel aanmelden via receptie@cultuurspoorbest.nl.

In februari is er een expositie over wolven bij CultuurSpoor. Daar gaat het, behalve over de wolf, ook over de hondenfamilie en prooidieren.

