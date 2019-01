Peter Stiekema

e VVD wil dat automobilisten overstappen van de oude Euro95 naar biobrandstof E10, zo las ik vanmorgen in de Telegraaf. De liberalen denken dat het gebruik van de groenere brandstof zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Automobilisten zouden daarvoor beloond moeten worden met een lagere brandstofprijs. Nou tank ik al lang E10, namelijk over de grens in België. De benzine is daar ongeveer 25 eurocent per liter goedkoper dan bij ons in Limburg.

Of het veel CO2 scheelt waag ik eerlijk gezegd te betwijfelen. Wat wel helpt, beste VVD’ers, is om de maximumsnelheid op de Nederlandse wegen te verlagen tot pakweg 110 kilometer maximaal. Dat scheelt echt een flinke slok op een tank E10. Maar dat is uiteraard tegen het zere been van al die bezitters van SUV’s , Jaguars, Porsches en Bentleys waarmee de beter gesitueerden onder de VVD’ers, onder wie ook de nodige politici, zich veelal voortbewegen. Lekker scheuren doe je maar op kantoor, met de papieren waar al die doorzichtige verkiezingsplannetjes op zijn genoteerd.