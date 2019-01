Peter Stiekema

ond 1960 had de van oorsprong Eindhovense zanger Peter Koelewijn -> met ‘Kom van dat dak af’ een gigantische hit. Zou het niet slim van hem zijn, om dat nummer nog eens uit te brengen maar dan onder de titel ‘Ga van dat gas af, ik waarschuw niet meer, enzovoorts’. De rest van de tekst verzint hij zelf maar. Dikke kans dat hij er nog subsidie voor krijgt van de kwiebes, die nu het ministerie van Economische Zaken runt.

Breng dat hele klimaatgedreutel, zo noem ik het nu maar even, op een populaire manier naar het simpele deel van de bevolking (en dat is toch de meerderheid, nietwaar) en je hebt het pleit al half gewonnen. Agge moar leut het. Ik zou het doen, Peter, zeker weten. En Eric Wiebes is er gek genoeg voor.

Ondertussen heeft het provinciebestuur van Limburg niet zoveel haast met de invoering van het klimaatakkoord. De provincie kan alleen instemmen met een definitief akkoord als dat haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is. Alsof Limburg daar iets over te zeggen heeft. Tenzij we de oude gedachten uit de jaren zeventig nog eens ten uitvoer willen brengen en van Limburg een zelfstandig hertogdom maken, onder leiding van pakweg de schutters en de prins-bisschop van Roermond. De provincie heeft zestien (!) concrete criteria uitgewerkt waaraan een uitgewerkt klimaatakkoord zal worden getoetst. Het weer openen van de oude mijnen is daar gelukkig geen onderdeel van Die zijn hooguit nog geschikt voor het beoefenen van de duiksport.

Hoewel je er als provincie niet snel genoeg bij kunt zijn om schade te voorkomen, spreekt Limburg wel een beetje voor zijn beurt. Wie het Vragenuurtje in de Tweede Kamer van dinsdag heeft gevolgd, dat grotendeels gewijd was aan een debat met premier Rutte, die zich als een paling in een emmer snot kronkelde, weet dat een akkoord, waar de hele Kamer zich in kan vinden nog heel ver weg is. Zeker tot een eind na de provinciale verkiezingen. En tegen die tijd lijkt de Eerste Kamer zodanig van samenstelling veranderd te zijn, dat een akkoord in de Tweede Kamer wel eens van nul en generlei waarde zou kunnen blijken te zijn. Ondanks die nieuwe, oude hit van Peter Koelewijn.

