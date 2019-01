Peter Stiekema

o’n energietransitie, waar de vaderlandse politici dezer dagen nogal veel over roeptoeteren, is al eerder vertoond. Bij voorbeeld toen de mens het vuur ontdekte als bron van verwarming en koken, nadat dat aanvankelijk allemaal aan de zon werd overgelaten en daarvoor — na de verbanning uit het Aards Paradijs — door het aantrekken van bedekkende kledij.

De laatste grote transitie, wat een woord eigenlijk, vond plaats eind jaren vijftig, begin jaren zestig. In Groningen was toen, in de buurt van Slochteren, een enorme voorraad van het inmiddels vermaledijde aardgas aangetroffen en we moesten allemaal zo snel mogelijk van de kolen en de huisbrandolie af. Het gas was veel schoner en bovendien goedkoper. Ik herinner me uit die tijd nog een prijs van 10 ouderwetse centen per kubieke meter. Kom daar vandaag de dag nog maar eens om.

In 1962 kwam bij ons een gaskachel in huis, aangeschaft bij een bevriende leverancier, en werden de antracietkooltjes nummer 4 van de Staatsmijnen definitief in de ban gedaan. Gelukkig, nooit meer kolen scheppen in het schuurtje, daar waren mijn broer en ik mooi vanaf. Uiteindelijk leidde die transitie er toe, dat in 1965 de toenmalige minister van Economische Zaken, Joop den Uyl, het geleidelijk sluiten van alle mijnen in Limburg aankondigde, hetgeen ter plaatse bepaald niet met gejuich werd ontvangen.

En nu moeten we op termijn, en liefst zo snel mogelijk, van het inmiddels door allerlei belastingmaatregelen buitengewoon kostbare gas af. De kraan in Groningen wordt langzaam dichter gedraaid en we gaan voorlopig gas importeren. Inmiddels zijn er contracten gesloten met de Russen, waar de Amerikanen bij monde van de VS-ambassadeur met een Nederlandse naam, inmiddels behoorlijk giftig over zijn geworden. Maar het Russische gas is goedkoper dan het Amerikaanse en de Nederlandse koopmansgeest overwint altijd. Is dat verstandig, want we zien de Russen immers als het grootste gevaar voor de wereldvrede. En we gaan daar nu gas kopen, terwijl zij van het ene op het andere moment de toevoer kunnen lam leggen. Met verschrikkelijke gevolgen voor het leven hier.

Hebben ze in Noorwegen niet nog wat gas over? Of in Groot-Brittannië? Het is toch ook te hypocriet voor woorden om aan de ene kant te boycotten en aan de andere kant toch handel te willen drijven, als dat je beter uitkomt.

Inmiddels zijn de politici weer ontwaakt uit de korte winterslaap die in Den Haag reces wordt genoemd. Over het Klimaatplan heb ik in die tijd nauwelijks iets gehoord totdat de VVD zich het afgelopen weekeinde fel tegen het plan keerde. Over mijn lijk, sprak fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, dat gaan we zo absoluut niet doen, terwijl de tamelijk onnozele Rob Jetten (D66) het plan zonder slag of stoot omarmt. Maar de werkelijke beslissingen over het klimaatplan worden pas na de verkiezingen genomen en dan ligt alles uiteraard weer anders: voor energieleveringen klein of groot, betalen zult u, tot uw dood.

