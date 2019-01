tomme verbazing was mijn deel toen ik vorige week in een nachtprogramma van de ntr de presentator hoorde zeggen: ‘Ik beloof dat we na 3 uur geen klassieke muziek meer zullen draaien.’ Alsof het vergif is, of zoiets.

Aan deze mededeling ging een interviewtje vooraf met een Vlaming, die aan de voltooiing van het Requiem van de pas gestorven Mozart door diens leerling Franz Xaver Süszmayr een sensationeel boekske heeft gewijd. Belletrie, durf ik te concluderen zonder er iets van gelezen te hebben. Het verhindert mij trouwens niet, te beweren dat de rare verhouding tot klassieke muziek iets typisch ‘Hollands’ is. Het is net als met eten: wat je nooit hebt geproefd, vind je vies. De kennismaking kan niet vroeg genoeg beginnen, hebben de makers van het zondagse tv-programma Podium Witteman gedacht, toen ze een aflevering produceerden voor, door en met kinderen (foto).

Mede aanleiding tot dit stukje is de aankondiging van maandelijkse ‘interactieve’ lezingen (verzin een ander woord – show of zoiets) bij CultuurSpoor Best over klassieke muziek voor strijkinstrumenten – viool, altviool en cello – door autodidact Jarmila Pavel.

Pavel (1964) is van oorsprong Taal-en Literatuurwetenschapper en bedrijfskundige. Al vroeg kwam zij via pianolessen in aanraking met klassieke muziek en ontstond haar interesse in de levensgeschiedenis van componisten en hun muziek.

Ze is dirigent van het Bestse vrouwenkoor XING en presenteert maandelijks het radioprogramma Klassiek op zondagmorgen voor Omroep Best. Jarmila Pavel verzorgt vanaf 2009 klassieke muzieklezingen waarbij deelnemers actief klassieke muziekfragmenten beluisteren en bespreken. Zo deelt ze haar passie voor klassieke muziek en gaat ze samen met bezoekers op ontdekkingsreis naar muziek die al eeuwenlang mensen weet te boeien.

De muzikale lezingen zijn op dinsdagochtend 15 januari en woensdagochtend 16 januari van 9.45 uur tot 12.00 uur. Er is ook een lezing op dinsdagmiddag 15 januari van 13.30 tot 15.45 uur. Iedereen die interesse heeft in klassieke muziek is van harte welkom, voorkennis is niet nodig. Het gaat om het genieten van mooie toegankelijke muziek, in een prettige ontspannen sfeer. De toegangsprijs is 5 euro per persoon, inclusief materiaal en consumptie.

Voorpagina hhBest