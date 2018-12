p het moment dat ik besloot toch maar weer eens over koffie te schrijven, werd mijn aandacht gevestigd op een ‘discussie’ op Twitter over de juiste wijze om met een moka’(ook wel caffettiera) koffie te zetten. Samenvatting: alleen op zondag, want zo langzaam mogelijk op een zo klein mogelijk pitje, niet te veel water, de gemalen koffie niet te vast aandrukken en er met een prikkertje gaatjes in maken, nooit de deksel dicht, maar wel met een lepeltje op het uitloopspruitstuk om rondspuiten tegen te gaan, even in de moka roeren alvorens in te schenken in een glas, per l’amor di Dio nooit in een stenen kopje.

Wat heet samenvatting.

