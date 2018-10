Jacq Geukers in de jaren zestig aan zijn bureau in renaissancestijl in het toenmalige stadhuis van Bolsward. Geukers was later burgemeester van Helmond. Bolsward maakt nu met Sneek deel uit van de gemeente Súdwest Fryslân.

De Leeuwarder Courant van heden: Het monumentale Bolswarder stadhuis wordt deze maand leeggehaald voor de verbouw tot historisch centrum. Bolswarders houden hun hart vast. Als die tafel uit de zeventiende eeuw maar niet in de container belandt. Meer hierover van de LC.

Ik fotografeerde de toenmalige burgemeester van Bolsward, Jacq Geukers, in de jaren zestig in de burgemeesterskamer, ter gelegenheid van een interview.