Bij de vernieuwing van riolering aan de Oirschotseweg in Best in de tweede helft van augustus wordt door het bedrijf GMB een nieuwe techniek toegepast, die het graven van sleuven overbodig maakt.

Om redenen die te maken hebben met de handhaving van een goed milieu, heeft de gemeente Best gekozen voor vernieuwing van de op twee meter diepte gelegen buizen. De buizen kunnen er dan volgens de gemeente weer minimaal 50 jaar tegen.

Bij de werkzaamheden wordt een soort kous (glasvezel versterkt) in de buizen aangebracht. Bijzonder is hier dat een groot gedeelte van de buizen 80 centimeter in doorsnee is met een totaallengte van de riolering van 340 meter. Het uitvoeremd bedrijf, GMB Rioleringstechnieken BV, legt in een bedrijfsfilmpje, waaraan de still hierboven is ontleend, uit hoe een en ander in zijn werk gaat. De werkzaamheden vinden plaats van 13 augustus tot en met 5 september.

