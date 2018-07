inds 1964, toen ik een huis betrok dat ik had gekocht in Groesbeek, tuinier ik. Anderhalf jaar later vertrok ik naar Schaesberg in Zuid-Limburg en plantte daar in de voortuin een Magnolia soulangeana. Je moet nooit teruggaan naar je tuin als die in handen is van iemand met een eigen mening, want de eerste keer dat ik langs reed (ik was er in 1974 vertrokken) bleek men de boom op buitengewoon brute en ondeskundige wijze te hebben ‘gesnoeid’. En vorig jaar heb ik moeten constateren dat de boom, die zich wonderlijk goed had hersteld van die aanslag, gewoon was gerooid.

Niet mee bemoeien.

