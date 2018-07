Het noemt zich de kleinste stad van de wereld, maar daarover hebben we onze bedenkingen. En het Gelderse Bronkhorst dan? Maar het is wellicht het populairste stadje (met de nadruk op je) in de Belgische Ardennen. Qua drukte op zondag, als er een markt is, laat Durbuy zich met Valkenburg vergelijken, alleen het ontbreekt dan aan de broodnodige ruimte. Ondanks het dempen van een arm van de Ourthe, overigens al in de achttiende eeuw. Daardoor ontstond een enorm verdiept gelegen plein omzoomd door horeca plus een lange en brede strook voor honderden auto’s en motoren, op drukke dagen nóg niet genoeg, zoals gezegd. Je kunt onder de oude brug doorlopen (foto, gemaakt in de vroege morgen) tot aan de bedding van de rivier, die momenteel erg laag staat; er hangt een rioollucht.

Durbuy is de ‘hoofdstad’ van een gemeente in de provincie Belgisch Luxemburg, vanuit Eindhoven via Luik in ‘n uur of drie per auto te bereiken. Die gemeente telt verder nog elf dorpen. Het stadje heeft een grafelijk kasteel (privé!) en een weinig opzienbarende kerk, maar een schitterend ‘middeleeuws’ centrum met nauwe, kronkelende straatjes waaraan onder meer een voormalig klooster van bedelnonnen is gelegen. Alles is met kinderkopjes geplaveid.

Voor een rondweg is uiteraard geen plek, dus alle doorgaande verkeer ratelt door de hoofdstraat en over de ‘loze’ brug. Op doordeweekse dagen valt dat wel mee, zodat de gemeente geen aanleiding ziet, een tot op de draad versleten zebrapad te herstellen. Die gemeente verdient trouwens goudgeld aan het overwegend betaald parkeren dus daar kan het niet aan liggen.

De prijzen van de horeca zijn in België toch al iets hoger dan in Nederland, maar daarmee spant Durbuy de kroon. Een cappuccino voor € 4,50 is er heel normaal. Niet dat de toeristen en dagjesmensen zich daardoor laten afschrikken – de terrassen stromen ‘s morgens al gauw vol. En met een volle tank benzine (geen diesel) is alles gecompenseerd.

Aan alles is gedacht: een hotel biedt hamburgers aan, genoemd naar de VS-presidenten Clinton, Obama en Trump. De Trumpburger is ‘n dubbeltje goedkoper dan die van de andere twee. Geen idee wat daar achter zit.

