Als dit tongue-in-cheek had moeten zijn, dan heeft de koe in letterlijke zin toch een verkeerde plek gekozen, daar aan de rivier de Aa in Brabant. Maar misschien is dit bij koeien wel een gebaar van ironie. Het is wel duidelijk, per slot van rekening, dat hier de fotograaf niet al te serieus genomen wordt. Het gebaar is veelzeggend: ‘doe niet zo raar met die lens, idioot’. Foto/tekst Jan van de Ven

