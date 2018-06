Marita Mathijsen schrijft op haar blog: ‘Hoeveel kilometer legden Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in het jaar 1823 te voet af door Nederland, toen ze hun befaamde voetreis maakten? Ik zou de rekenaars onder mijn volgers willen vragen of zij wellicht het aantal kilometers dat Jacob en Dirk liepen kunnen berekenen. Er is een prachtige kaart van hun route getekend in de nieuwe druk van Jacobs dagboek van de voetreis.’

‘Een presentexemplaar voor wie het juiste antwoord geeft kan ik niet ter beschikking stellen,’ vervolgt Mathijsen, ‘want ik weet het antwoord niet! Het zal lastig rekenen zijn omdat de kilometers over de paden en wegen van toen anders waren die van nu.’

Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in de literatuur van de negentiende eeuw. Zij publiceerde onder meer een biografie van Jacob van Lennep en werkt nu aan een compleet overzicht van die periode, waarvan zij belooft: ‘Minder saai dan die van de Taalunie, persoonlijker, vast ook minder wetenschappelijk. Eigenlijk wordt het meer een lezersgeschiedenis.’

Ik kan mij daar wel iets bij voorstellen. ‘n Jaar of dertig geleden was ik eens bij een lezing van Mathijsen in Den Bosch en zij ontpopte zich daar als een gedreven voordrachtkunstenaar, bijna een stand up comedian.

Van de voetreis, waarover zij het heeft maakte Marita, samen met Geert Mak, in 2000 een boek, dat alleen nog maar antiquarisch verkrijgbaar is. Daarvan verschijnt nu bij Atlas Contact een herziene herdruk met veel illustraties, waaronder de routekaart. De voettocht gaat door pakweg driekwart van Nederland.

Meer informatie dus op het blog van Marita Mathijsen, waarvan ik de link heb toegevoegd aan de website Wij Bloggers.