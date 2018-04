Arie Wolfert poseert met zijn boek in de ‘voortuin’ van Nationaal Monument Kamp Vught. Foto © Jan van de Ven

et is een onderbelichte geschiedenis: de reddingsoperatie van gevangenen uit nazi-concentratiekampen aan het eind van de tweede wereldoorlog. 15.000 gevangenen werden uit voornamelijk concentratiekamp Ravensbrück (ten noorden van Berlijn) net voor het einde van de tweede wereldoorlog met wit geschilderde bussen getransporteerd naar het veilige Zweden.

Arie Wolfert, historicus, oud-geschiedenisdocent en sinds 2006 vrijwilliger bij Nationaal Monument Kamp Vught, heeft dit vergeten stukje historie helemaal uitgepuzzeld.

In het boek zie je Wolferts liefde voor de geschiedenis, voor de Scandinavische landen en de historie van het SS-concentratiekamp in Vught bij elkaar komen.

Het ‘witte bussen plan’ was een van de grootste reddingsoperaties tijdens de Tweede Wereldoorlog, opgezet op initiatief van Noorwegen en Denemarken, uitgevoerd door het Zweedse Rode Kruis. De actie betekende ook de bevrijding van meer dan 800 Nederlanders. Een deel van hen had eerder gevangen zeten in Kamp Vught.

Het verzoek van directeur Jeroen van den Eijnde van Kamp Vught om eens te kijken of hij iets kon achterhalen van de enige Noorse gevangene die daar opgesloten had gezeten,Sven Oftedal, kwam het balletje aan het rollen en wist Arie Wolfert stukje bij beetje de geschiedenis van de witte bussen te achterhalen en daarmee een nieuw licht te laten schijnen over gevangenen die via Vught en Denemarken in de Zweedse stad Malmö hun vrijheid terugvonden.

