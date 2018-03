Het aantal politieke partijen dat in Best aan de gemeenteraadsverkiezingen deelneemt is al jaren ongewijzigd: acht. Even heeft het er naar uitgezien, dat oud-wethouder Leo Bisschops, die zich in 2014 van zijn lokale partij Best Open af-splitste, met een eigen lijst zou komen, maar hij heeft wat ‘anders belangwekkends’ te doen. De tekst gaat verder onder (beetje scrollen) de fotomontage.

Met de klok mee, lijsttrekkers van D66, CDA, Christen Unie, PvdA, Gemeentebelangen, Best Open, Jongerenpartij JO en VVD, in volgorde van optreden, tijdens een debat, zaterdagavond in ‘t Tejaterke

De pubieke belangstelling voor het lijsttrekkersdebat was hoopgevend groot: de tribune zat vol. De door vrijwilligers uit de kring van ‘t Tejaterke – op zichzelf een voorbeeld is van geslaagde burgerparticipatie – georganiseerde avond was geen moment saai of vervelend. Dat kwam niet in de laatste plaats door de cabareteske en af en toe relativerende presentatie.

De inleidingen door de lijsttrekkers waren georganiseerd in de stijl van het tv-programma Het Lagerhuis, waarbij een telkens op drie minuten voor twaalf afgestelde klok een belangrijke rol speelde. Slechts enkelen kwamen met die drie minuten spreektijd toe en hoefden niet te worden ‘afgeklapt’.

