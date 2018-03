Peter Stiekema

Deze foto van ‘ijsbaancraquelé in de ochtendzon’ werd vanmiddag getweet door Bart Brouwers. @brewbart

e winter van 2017/2018 is nu echt wel voorbij. Wat flinke kou de laatste week van februari en de eerste paar dagen van maart en hier en daar wat riskante schaatspret (tenzij op ondergelopen weilanden en opgespoten schaatsbaantjes) en dat was het dan. Geen winter om je druk over te maken, dan wel blij van te worden.

Het Hellmanngetal voor Nederland (lees De Bilt, het meteorologisch centrum) over de afgelopen winter bedroeg 31.5. Het naar hem genoemde getal is een uitvinding van de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann. Het cijfer is opgebouwd uit de gemiddelde temperaturen van alle etmalen tussen 1 november 2017 en 31 maart 2018 met een negatieve uitkomst. Daarbij gaan we er van uit dat de rest van maart geen vorst van betekenis meer zal opleveren. Voorbeeld: een gemiddelde etmaaltemperatuur van -1 graad Celsius levert 1 punt op.

Noord-oosten veruit het koudst

Toch waren er ook nu significante verschillen in ons land. Het noordoosten was verreweg het koudst. Als koudste kwam het meetpunt in Twente uit de bus met een koudegtal van 52,5. Daar leverde de winter zelfs het predicaat normaal op (vorstgetal tussen 40 en 100). Op de 34ste en laatste plaats van de vaderlandse weerstations staat Vlissingen (16,5) en daar was de winter dus aanzienlijk zachter. Wat de weerstations in Brabant en Limburg betreft: Volkel is tiende met 37.2; Maastricht twaalfde met 35.6; Arcen zestiende met 33.2; Eindhoven 18de met 32.2; Gilze-Rijen 20ste met 31.6 en Woensdrecht 24ste met 30.4.

Met 31.5 komt de winter 2017/2018 op de 82ste plaats van de 118 winters sinds het begin van de metingen in 1901. Koudste winter blijft 1947 met een vorstgetal van 348.3, gevolgd door 1963 (337.2). Beide zeer streng. Zachtste winters zijn die van 2014 (geen vorstgetal wegens geen enkele dag met een gemiddeld temperatuur onder nul) en 2017 met een bijna zielige 1.9 punten.

En nu op naar een mooie zomer met hopelijk hoge Hellmanngetallen (gemiddelde dagtemperatuur boven de 18 graden). Begin oktober weten we meer.