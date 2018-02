e watersnoodramp, daar was ik ook al getuige van. Nou ja, ik was 14 jaar, zat in de tweede klas van de hbs en las zorgvuldig de krant – wat ik me uit die tijd herinnerde was de berichtgeving over de Koreaanse oorlog, Panmundjon en Pyongyang waren plaatsen waarvan ik intieme kennis droeg. Voor mij wachten de berichten over Nederlandse gesneuvelden op ‘heuvel 407’ dagelijkse kost en een tamelijk logisch vervolg op de gesneuvelden tijdens de ‘politionele acties’ van een paar jaar eerder. Hoe dan ook: rampspoed was me niet vreemd.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest