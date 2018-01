Peter Stiekema

erinnert u zich de regeringsverklaring nog? Bijna iedere Nederlander zou er in 2018 op vooruit gaan. Meer in de portemonnee, zo kakelden premier Rutte en zijn handlangers Pechthold, Buma en Segers. Ja er waren wat uitzonderingen, maar dat mocht geen naam hebben. Dus geef maar uit, de regeringsbuit.

Het is nu eind januari en dus kan ik een eerste balans opmaken van de stand van zaken voor 2018. Het begint al met een tegenvaller. Mijn pensioen is 5 euro en 21 cent lager omdat de premies die ik moet betalen zijn verhoogd. Daar kan het pensioenfonds niets aan doen. Dat is de schuld van het kabinet. Maar er is ook een meevaller, mijn aow is 4.44 euro per maand meer. Per saldo ga ik er dus 77 cent op achteruit.

Maar, het gas is per 1 januari duurder geworden, zo meldt Essent mij in een brief. Maar liefst 7 euro per maand door belastingen en hogere transportkosten. Ook de benzineaccijns is omhoog gegaan, met (inclusief btw) 7,5 cent per liter. Ik tank ongeveer 70 liter per maand, dus daar gaan weer een dikke 5 euro in rook op, ware het niet dat ik in België tank waar de benzineprijs 25 eurocent per liter lager ligt. Mijn ziektekostenpremie stijgt met 5,5 euro per maand en het CBS meldde ons dat de inflatie vorig jaar 1,4 procent bedroeg. Hup daar gaat weer ongeveer vijftig euro netto besteedbaar inkomen.

En dan weten we nog niet hoeveel de gemeente duurder wordt, de kosten van het waterschap, het ophalen van het huisvuil en ga zo maar door. In totaal ga ik er aan daadwerkelijk besteedbaar inkomen vele tientallen euro’s op achteruit. Bedankt meneer Rutte, meneer Pechtold, meneer Segers en meneer Buma. Heel fijn.

Een tijdje geleden kreeg minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken de opdracht zich onder meer bezig te houden met het opsporen van nepnieuws. Ze kan beginnen met al het nepnieuws en alle leugens die dit kabinet van grotendeels onbekenden heeft verspreid en nog zal verspreiden. Ze zal er een dagtaak aan hebben.

