ls Twitter een communicatiemiddel is dat communicatie met groepen mensen gemakkelijker maakt dan ooit, maar in de praktijk meer kapot dan gezond voor je is, dan heb ik een nieuwtje op zeer beperkte schaal vond ik een primitieve voorloper van Twitter uit in het jaar 1970. Het middel heette, na een wedstrijd waarin de leverancier van de gekozen naam een fles wijn verdiende, De Snaaksprater – sorry daarvoor, uiteraard – en het was het gestencilde onderling communicatie-orgaan van de redacteuren van de redactie van het Limburgs Dagblad.

