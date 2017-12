egt meneer Trump, ik heb mijn kiezers beloofd dat ik de ambassade van de VS van Tel Aviv naar Jeruzalem zal verplaatsen, en dat ga ik nu ook doen. Dat was in 1995 overigens al besloten in Washington, maar de daarna volgende presidenten waren ze verstandig het onderwerp in de onderste lade van hun bureau te stoppen: niet urgent. Niet bespreken, niet oplossen.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest