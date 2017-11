p de parkeerplaats van Aquabest, beachclub Sunrise, is tijdens de maandelijkse salsa-avond een man uit Den Bosch door zijn hoofd geschoten en later overleden. Over de toedracht en de achtergrond van de aanslag is weinig tot niets bekend. De dader is voortvluchtig.

Op advies van de politie heeft locoburgemeester Peet van de Loo inmiddels de maandelijkse dansavond verboden. Mevrouw zei tegen de krant: ‘We willen voorkomen dat mensen het salsafeest gaan benutten om verhaal te halen.’

Een volstrekt ondeugdelijk argument, waarbij ook nog de onbewezen stelling van het ‘verhaal halen’ in dit concrete geval is aangevoerd.

Als de politie, respectievelijk Van de Loo gelijk had, dan zou de (loco)burgemeester van Best elk openbaar evenement moeten verbieden. Het heeft er nu veel van weg dat die politie regeert.

