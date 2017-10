Peter Stiekema

en tijdje geleden werd ik door Een Vandaag gevraagd om een geschikte slogan te verzinnen voor het nieuwe kabinet Rutte III (zucht). Ik kwam toen niet verder dan ‘Met z’n allen naar de afgrond’. OK, met z’n allen naar de bliksem/kloten kan ook. Doorhalen wat niet gewenst/netjes is. Op weg naar het einde is een andere mogelijkheid, maar die ken ik al ergens van.

Veel te halen voor de consument is er niet. Hier en daar komt er een procentje bij, maar aan de achterkant gaat dat er allemaal weer af. Bijvoorbeeld doordat ons eten en onze dagelijkse medicijnen via de btw-verhoging drie procent duurder worden, nog afgezien van de normale verhogingen waar we toch ieder jaar/maand/week al tegenaan lopen. Lagere belastingen voor de bruto-inkomens van de werkenden (zoals de liberalen er altijd feilloos aan toevoegen), maar een veel hogere belasting op consumptie. Daar schiet per saldo niemand wat mee op. Onderaan blijft er nul (in sommige gevallen minder) over. Maar het hogere btw-tarief blijft ongewijzigd, voegen Rutte en de zijnen daar genadig aan toe.

Ach, het kabinet komt natuurlijk zelf met een nietszeggende slogan. ‘Naar een nog veiliger Nederland’ bijvoorbeeld. Totdat de eerste de beste Isis-idioot ook hier genadeloos toeslaat. Of ‘Nederland, gidsland van Europa’, waarna de volgende crisis genadeloos toeslaat en alle belastingverlagingen weer worden teruggedraaid, maar de verhogingen niet.

Een laatste slogan van mijn kant voor Rutte III: ‘Niemand zit op ons te wachten’. Het fiasco is echter onontkoombaar.

Zing het Wilhelmus, ga naar de Nachtwacht en alles zal reg kom. Maar niet heus.

