ven de familie naar Eindhoven Airport brengen. Graag gedaan, het omgekeerde gebeurt ook als je ‘s avonds na half elf aankomt en de bus naar Best niet meer rijdt. Een ontelbaar aantal gele borden wijst je de weg naar een kiss & ride-plek. De met rood-witte blokken gevormde, slingerende route vergt wel enige stuurmanskunst, maar uiteindelijk lukt het. Mede dankzij een aantal verkeersregelaars. Standaardvraag in Brabant bij dit soort situaties: wittewadakost?

De nagenoeg voltooide parkeergarage daar stortte ‘n halfjaar geleden als gevolg van bouwfraude…eh…bouwfouten in. Sindsdien is het er letterlijk én figuurlijk ‘n puinhoop. De vraag is, hoe lang dit gaat duren want is het bereiken van de luchthaven een kwestie van behelpen, zie daarna nog maar eens thuis te komen.

De exit staat weliswaar duidelijk aangegeven, maar daarna raak je verdwaald in het aangrenzende kantorenpark en duurt het ‘n eeuwigheid voordat je richtingborden ziet die verwijzen naar A2/N2 – waar ik niet moet zijn. Ik zoek de Spottersweg, die langs het Beatrixkanaal richting Eindhovense Dijk loopt, teneinde binnendoor via Legerplaats Oirschot Best te bereiken. Die route heb ik op de heenweg ook gebruikt. De hiervoor noodzakelijke aanduiding ontbreekt, wat ook vervelend is voor mensen uit onder meer Wintelre en Vessem.

Uiteindelijk komt het goed, dankzij het volgen van een Bravobus.

