Een bericht gedeeld door New York Times Archives (@nytarchives) op 19 Sep 2017 om 5:58 PDT

Deze opmerkelijke foto uit het archief van de New York Times, gepubliceerd op Instagram, is genomen op 2 juli 1921 op Times Square. Allemaal strohoedjes. Ze waren een geliefd zomers accessoire, maar wee degene die er na half september nog op straat mee durfde te verschijnen. Dat was, schrijft de NYT, a fashion faux-pas. Ik herinner me die strohoedjes nog vanuit mijn jeugd. Wel waren ze toen al zo zeldzaam, dat een vriendje beweerde: ‘Zie je er een, dan moet je in je hand tuffen, er met je vuist opslaan en het aan je moeder vertellen. Dan mag je een wens doen!’ — Voorpagina hhBest