Peter Stiekema

e jaagt een groot deel van de Nederlandse bevolking in de gordijnen met je hardnekkige Zwarte Piet-standpunt, dat met veel aplomb voor het (media)voetlicht wordt gegooid. Je beschuldigt blanke Nederlanders van racisme, van slavernij in vroegere eeuwen, en je sluit je aan bij het bedenkelijke islamitische partijtje DENK van een stelletje Erdogangsters. Dat loopt uiteraard snel op niets uit, want je krijgt ruzie met de partijleiders en je richt je eigen politieke clubje Artikel 1 op. Kansloos uiteraard: dat gezelschapje van wereldvreemden haalt bij de verkiezingen in maart bij lange na de kiesdrempel niet. En vervolgens gaan we klagen.

Sylvana Simons, want over haar heb ik het hier, schrijft recent in Harpers Bazaar over hoe haar leven op zijn kop ging toen ze ophield ‘de bescheiden zwarte vrouw te spelen. Na 45 jaar zwart en vrouw te zijn was ik er klaar mee. Klaar met het ongemak van de ander belangrijker moeten maken dan mijn eigen ongemak’ zegt Simons. En ze gaat verder: ‘Ik heb al twee jaar geen behoorlijk inkomen meer sinds de dag dat ik besloot voor mezelf op te komen.’ Afgezien van het feit dat je al veel eerder voor jezelf opkwam, wat uiteraard je goed recht is, moet je misschien eens goed in de spiegel kijken. En Bescheiden? Kom nou, zelden een zo van zichzelf overtuigd schepsel gezien. En gebaseerd op wat?

En nu heb je de poppen aan het dansen. Je komt nergens meer aan de bak en daar beschuldig je een groot deel van de Nederlandse samenleving van. Enige vorm van introspectie is ver te zoeken. Afgezien van het feit dat je nog een tijdje betaald werd door Denk, waar ook weer ruzie over ontstond, kun je misschien eens doen wat het merendeel van ‘den opregten vaderlander’ doet: werken voor je geld. Laat je handen wapperen in plaats van, naar ik aanneem, uit de bijstandsruif te eten. In de horeca wemelt het van de vacatures; en ook elders schreeuwt men om gekwalificeerd personeel. Maar hoe gekwalificeerd ben je eigenlijk?

Aan de horizon is misschien nog hoop. DWDD begint binnenkort weer. Weliswaar voortaan alleen nog maar in voor- en najaar, Matthijs van Nieuwkerk wordt ook een jaartje ouder en heeft meer rust nodig, maar maak eens een gezellig babbeltje met hem. Prem Mogadisjoe, of hoe heet hij ook weer precies, is al enige tijd in genade aangenomen en mag zijn licht weer laten schijnen over allerlei zaken, waar hij geen bal verstand van heeft. Dus waarom jij ook niet?

Voorpagina hhBest