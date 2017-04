e in Amsterdam gevestigde geschreven pers plus enkele ook aldaar gevestigde tv-programma’s – ik noem De Wereld Draait Door – zijn al een hele tijd druk in de weer met het racisme in Nederland.

Het is een interessant onderwerp, maar om daar nu elke week vier pagina’s aan te besteden, zoals de Volkskrant lijkt te doen, of als ideaal medicijn tegen racisme een overmaat aan zwarte tafeldames en –heren te laten aanschuiven en de geteisterde vaste kijker te bombarderen met hip hop, dat is ook weer van het goede te veel.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest