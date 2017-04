Peter Stiekema

Kleuterdagen op vrijdag, zieke Moederdagen de rest van de week. Dankzij Groen Links van Jesse Klaver wil de (in)formatie nog niet echt vlotten. Straks komt daar nog een spoorloze Vaderdag bij en de tijd is gezellig gevuld. Zo tegen 2019 is er dan een nieuw kabinet, weliswaar zonder Groen Links, maar dat mag de buik niet rimpelen. Integendeel zelfs.

Dat je een uurtje vrij neemt om je zieke moeder te bezoeken, dat kan er bij mij nog wel in. Maar de hele formatie daarvoor stilleggen is ronduit belachelijk. Klaver zou eens een tijdje in een echt bedrijf moeten gaan werken, dan kan hij zien hoe de gemiddelde Nederlander gedwongen is zijn werkdag te vullen. Een extra vrije dag per week, dat kan, maar wel tegen inlevering van 20 procent van het salaris.

Maar daar hoor je Klavertje niet over. Voeg daarbij drie riante recesmaanden per jaar en hij moet toch tijd genoeg hebben om aan zijn kinderen te besteden. Bovendien zijn er ook nog zaterdag- en zondagen. Maar dan zullen er andere prioriteiten zijn, zonder de kinderen waarschijnlijk.

Intussen sukkelt de informatie verder, een soort rituele dans. Want geen van de drie partijen is echt geïnteresseerd in een coalitie met GL.

Mocht er toch een kabinet komen, met Jesse Klaver als minister van Kleuterzaken, dan zal er aan de vijand ongetwijfeld een schrijven overhandigd worden, waarin wordt gemeld dat het voortaan geen enkele zin meer heeft om het vaderland binnen te vallen tussen des donderdags 1700 uur en des maandags 900 uur, omdat het kabinet dan niet volledig bijeen kan komen en er zodoende niet op enige vorm van tegenstand gerekend hoeft te worden. Dit laatste vrij naar ‘Majoor Kees’ van Paul van Vliet.