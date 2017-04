Peter Stiekema

Er is hoop voor de Nederlandse ouderen. Nu de staat weigert de opvang van bejaarden te verbeteren en de verkiezingsbeloften van voor 15 maart (twee miljard extra voor verzorgingstehuizen) al weer vergeten zijn, zal in de stad Groningen een locatie worden gebouwd waar zieke en thuisloze ouderen opgevangen kunnen worden. Met de beslissing tot de bouw trotseert het college van B en W het standpunt van demissionair staatssecretaris Dijkhoff (VVD), die gemeenten in Nederland wil verbieden om dergelijke ouderen fatsoenlijke huisvesting en een dagelijks bad (of douche) te bieden.



De ‘bed-bad-brood’-locatie, die wordt gebouwd in overleg met de stichting ‘nationale ouderenopvang’ komt aan de Helsinkistraat en biedt opvang voor 315 mensen. De afgelopen maanden maakte Groningen gebruik van een slaapschip dat dienst deed als tijdelijke opvang van kansloze bejaarden. “Groningen is al sinds de middeleeuwen een stad van barmhartigheid. Dat moet zo blijven”, zei wethouder Ton Schroor (D66) tegen Radio 1 in een toelichting op het besluit van de gemeente.

Volgens de wethouder is het onvermijdelijk dat een opvangvoorziening gebouwd moet worden voor zeer schrijnende gevallen. De huidige opvang van onze ouderen schiet immers tekort. Ouderen hebben slechts recht op een schone luier per dag en kunnen maar een keer per week onder de douche. Dat kan niet zo blijven, zo meent de wethouder. Hij hoopt dat er tijdens de onderhandelingen voor een nieuw kabinet wel afspraken worden gemaakt waardoor in Groningen te bouwen voorzieningen legaal zijn. Dat betekent dat, tegen de tijd dat de ‘bed-bad-brood’-locatie klaar is, het gelegaliseerd zou kunnen zijn.

Omdat het huidige kabinet niets voelt voor opvang van ouderen die hier legaal verblijven wil het kabinet niet voor de opvang betalen. Dat betekent dat een en ander Groningen jaarlijks drie miljoen euro gaat kosten. Inmiddels heeft zich een aantal gemeenten gemeld dat het voorbeeld van Groningen gaat volgen, ondanks protesten van de (demissionaire) regering.

