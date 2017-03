…maar gedroomde wereldverbeteraar houdt stug vol

Recent voorval, gemeld op het Nederlandse Facebook. Een Zwolse vrouw wandelt door een natuurgebied in de buurt. Komt er een man op haar af die zijn broek laat zakken. ‘Niet normaal.’ Helaas voorspelbare reacties op het social medium: aandachttrekkerij, niet zeuren, enz. Het loopt uit de hand met dat Facebook. Denk niet dat het de oprichter, Mark Zuckerberg, de gedroomde wereldverbeteraar, ontgaat. Zijn schepping lijkt hem door de vingers te glippen. Maar te oordelen naar recente uitlatingen van zijn kant – een manifest en een interview door de BBC – wenst hij stug vol te houden met wat hij zijn globalisering noemt.

Eerst maar dat BBC-interview. Daarin verklaarde hij zich ernstig zorgen te maken omdat hij vermoedt ‘dat het tij zich keert tegen verdere globalisering’. Nepnieuws, gepolariseerde standpunten en filterbubbels ondermijnen het gezond verstand, zo lichtte Zuckerberg – Zuck voor intimi – toe. In datzelfde gesprek deed hij een oproep om in actie te komen, niet alleen maar angstig in ’n hoekje te kruipen, maar actief te werken aan sociale infrastructuur.

Robots

Volgens Zuckerberg in een manifest van zijn hand, zou zijn geesteskind, Facebook dus, noodzakelijk zijn voor de veiligheid in de toekomstige wereld. Uit de gedachten die hij onlangs aan het scherm/papier heeft toevertrouwd, valt af te leiden dat hij ernaar streeft. met kunstmatige intelligentie ‘bewaking’ van onlineactiviteiten in te zetten. Sommigen zullen wellicht de wenkbrauwen optrekken bij de idee, robots te ontwikkelen, die de persoonlijke boodschappen van mensen zouden kunnen doorlezen, op zoek naar alles dat zorgwekkend zou kunnen lijken. Maar de intenties van de Amerikaanse it-magnaat en multimiljardair zijn zo te zien zuiver en het vertrouwen in hem op wereldniveau lijkt onmetelijk. Zo sterk, dat al is geopperd dat Zuckerberg wel eens de volgende President of The United States zou kunnen worden, een idee dat hij vooralsnog afwijst.

Harvard

Het vertrouwen in Zuckerberg is niet van vandaag of gisteren. David Kirkpatrick, een gezaghebbende Amerikaanse veteraan op het gebied van internetinformatie, beschreef in 2010 het ontstaan en de groei van – aanvankelijk The – Facebook onder studenten van Harvard University, waarbij de voornamelijk klassiek gevormde en op de middelbare school met prijzen overladen Zuck, zoon van een tandarts en een psychiater, dus de hoofdrol speelde. Kirkpatricks boek, Het Facebook Effect, leest als een trein, heeft zelfs – door het turbulente leven van de studenten – veel van een schelmenroman. Maar Zuckerberg was en bleef de stabiliserende factor, die advertenties zag als een noodzakelijk kwaad en een duidelijke aversie had tegen durfkapitalisten, die natuurlijk op het fenomeen afkwamen als vliegen op een peperkoek.

Terrorisme voorspellen

Mark Zuckerberg is iemand, die niet vastroest in zijn opvattingen, wat ook blijkt uit de verschillende versies van de teksten die van hem – mede dankzij internet! – in omloop zijn. Zo schreef hij aanvankelijk dat van kunstmatige intelligentie op den duur verwacht kan worden dat die ‘niet alleen sneller en efficiënter dan wie of wat ook riskante uitingen kan uitlichten, maar zelfs risico’s zou kunnen aanstippen die geen mens zouden opvallen’. Voorbeeld: het voorbereiden van aanvallen door terroristen via privékanalen.

Het manifest werd aan nieuwsmedia verstuurd met die alinea, maar uit de versie voor het algemene publiek was zij verwijderd. Nog later werd zij vervangen door een versie die minder specifiek was: ‘Als we vooruitkijken zullen we zien dat een van de grootste kansen van kunstmatige intelligentie zal zijn dat zij ons in staat stelt, de aandacht te vestigen op hetgeen in onze gemeenschap/samenleving staat te gebeuren’.

Privacy

Elders in het document suggereert Zuckerberg dat het, met het oog op de veiligheid, nodig zal zijn het recht op privacy te beperken om de mensen op Facebook veilig te houden. Hij noemde daarbij de versleuteling die is ingebouwd in WhatsApp en Facebook Messenger, waarmee hij maar wilde zeggen dat die versleuteling voor zijn robots met kunstmatige intelligentie geen probleem hoeft te zijn.

