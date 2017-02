Was je in de jaren vijftig van de vorige eeuw leerling journalist, een toen in de cao van dagbladjournalisten omschreven status – ’n serieuze opleiding bestond nog niet – dan hield je een plakboek bij. Dat nam je bij een volgende sollicitatie in plaats van een diploma mee, om vervolgens teleurgesteld te constateren, dat de hoofdredacteur die je ontving er nauwelijks aandacht aan besteedde. Ik heb dat plakboek nog en er was er na vele jaren een reden er weer eens in te bladeren. Die aanleiding was het plan, van het leegstaande, voormalige tbc-sanatorium, respectievelijk hartcentrum De Klokkenberg in Breda een gevarieerde woonwijk te maken. Ik mocht als 19-jarige duvelstoejager bij Dagblad De Stem, in de zomer van 1953 een reportage maken over de totstandkoming van dat complex.



In die tijd placht men te zeggen: ‘niet gek voor een amateurtje’. Nou ja, ’n beetje trots ben ik toch wel op dat lange verhaal. ’n Soort magnum opus van mijn leerlingentijd. Realiseer je dat het (regionale) dagblad in die tijd voor de meeste mensen de enige nieuwsbron was. De radio bracht toen weinig meer dan een ‘nieuwsdienst, verzorgd door het anp‘, nota bene een door de gezamenlijke dagbladen opgezet persbureau. TV verkeerde nog in de experimentele fase.

Dus ‘alles’ moest in dat verhaal, tot en met de lengte van de zonneluifel van het sanatorium (veertig meter). En ‘vanzelfsprekend heeft het gebouw enorme liften, waarmee men de patiënten met brancard en al kan verplaatsen’.

Wat er niet in staat: het sanatorium De Klokkenberg was eerder gevestigd in een, te klein geworden gebouw, aan de Bredaseweg in Tilburg. Als je daar langs fietste kon je de tbc-patiënten op het terras zien liggen. Van de schadelijkheid van autogassen had men toen nog nooit gehoord. ‘Maar de tb-patiënt die in de nieuwe Klokkenberg binnenkomt, m o e t er genezen weer uit komen,’ weet uw speciale verslaggever in 1953.

