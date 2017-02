Marielle van Uitert kijkt op de tentoonstelling in Nationaal Monument Kamp Vught naar een meisje op haar foto uit een vluchtelingenkamp in Turkije. Foto (c) Jan van de Ven

Het is ronduit imposant: tot metershoog opgeblazen foto’s van de Vughtse oorlogsfotografe Marielle van Uitert in de tentoonstellingsruimte van Nationaal Monument Kamp Vught. Indringende foto’s van oorlog en geweld uit de conflictgebieden in onder meer de Balkan en het Midden-Oosten die je doen beseffen dat het hier menens is – dat we er onze ogen niet voor moeten sluiten.

