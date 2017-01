Peter Stiekema

Ik was er al bang voor… Het heeft twee dagen een beetje gevroren. Vorige week voorspelden de over elkaar heen buitelende weermannen en -vrouwen een serieuze vorstperiode, waar, zoals meestal met die weersvoorspellingen, geen fluit van terecht komt. En maandag begon de nieuwe week voor DWDD. Gistermorgen dacht ik al, als ze maar niet over de Elfstedentocht beginnen te zeuren. En ja hoor, daar zaten ze: Erik Hulzenbosch en Jillert Anema, de Koek en Bezopie van het marathonschaatsen. We misten alleen Erben Wennemars nog.

Dat die twee daar waren kan ik begrijpen. Die worden leuk betaald voor hun schaatssprookjes. Maar dat de dertig man/vrouw tellende redactie van DWDD niets beters kan verzinnen dan dit geneuzel, dat gaat toch alle journalistieke perken te buiten. Als ik presentator van dat programma was, zou ik me kapot schamen voor zo’n flutonderwerp.

Vanmorgen hoorden we dat schaatsmarathons op een ondergelopen baantje niet eens kunnen doorgaan. Het had simpelweg niet hard genoeg gevroren om 3 centimeter ijs te produceren. Ik zal het nog een keer uitleggen: voor een Elfstedentocht moet het twee weken keihard vriezen, zowel overdag (maximaal min 5) als ’s nachts (bij voorkeur rond min 15). Er dient minstens 15 centimeter dik ijs te liggen. En dan mag het niet gaan sneeuwen, want dan groeit de ijsvloer onvoldoende aan.

Een man uit Voorschoten schijnt na het zien van DWDD het rayonhoofd van IJlst te hebben gebeld met de vraag of er al geschaatst kon worden op de plas. Als antwoord kreeg hij ‘It giet noch net oan’. Waarop hij spoorslags naar Friesland afreisde. Zijn kennis van het Fries was niet te best. Ter plekke heeft hij maar een roeibootje gehuurd. In ieder geval lagen de Friese rayonhoofden vanmorgen nog rustig te slapen. Die worden pas wakker als het een paar dagen echt ijskoud is en ze anti-vries voor hun waterhoofden moeten gebruiken. En vanaf overmorgen is het gewoon weer boven nul in Friesland en de rest van Nederland. Het kwakkelwintertje sukkelt verder.