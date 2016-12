Moeders met boodschappen vertellen elkaar hele verhalen – belangrijk, belangrijk – aan de Rechtestraat in Eindhoven. Een paar turven lager denken die twee in hun buggy’s er het hunne van. Zij hebben hun eigen verhalen. kleine verhalen misschien, maar ook heel belangrijk, want hier worden guitenstreken voorbereid. alsof ze tegen elkaar zeggen: en nou gaan we lol maken… Foto (c) Jan van de Ven — Voorpagina hhBest