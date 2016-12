Peter Stiekema

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dit spreekwoord is zeker van toepassing op het politieke dwaallichtje Sylvana Simons. Vandaag werd bekend dat ze vertrekt bij DENK, de partij die aan de hand van de Turkse president Erdogan meewaggelt. Een verstandig mens zou inmiddels hebben ingezien dat ze niet deugt voor de politiek, maar zo niet Sylvana. Om de drommel niet, ze start haar eigen politieke partij met de pakkende naam Artikel 1.

De gemiddelde Nederlander heeft vermoedelijk geen idee wat dat artikel inhoudt, maar daarom lichten wij hier eventjes de sluier op. Het gaat om Artikel 1 van de grondwet en niet de nummer 1 van de Twaalf Artikelen des Geloofs. Met dit vehikel gaat ze meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Ian van der Kooye, tot vandaag de campagneleider van Denk, sluit zich bij Simons aan. Vermoedelijk wordt hij Artikel 2 op de lijst. Weer een kansloze partij erbij. Hoeveel volgen er nog?

Sylvana schijnt echt gedacht te hebben dat ze bij DENK terecht kwam omdat ze zo’n sprankelende politieke persoonlijkheid is. Nu is ze er eindelijk achter dat ze vooral gebruikt is om publiciteit te trekken en dat is gelukt. Want toen de golf van aandacht rond haar persoontje was weggeëbd speelde ze eigenlijk geen rol meer. Ze kreeg ze geen aandacht meer. Of zoals ze het zelf in een interview met de NOS zei: “Sinds mijn aantreden bij Denk heb ik veel warme reacties gekregen, maar ook veel bedreigingen. Juist op zo’n moment is het belangrijk dat je je bij een partij geborgen voelt. Daarin ben ik teleurgesteld”. Denk was volgens Simons vooral bezig met het vieren van de media-aandacht en niet met haar welzijn.

Ze geeft aan al een hele tijd geen contact meer te hebben gehad met de politieke leider van Denk, Kamerlid Kuzu. Hij heeft zich niet meer bij haar gemeld. Natuurlijk niet, hij had haar gebruikt (je zou ook kunnen zeggen misbruikt) voor zijn politieke doeleinden. Gelukkig is Sylvana geen dom blondje, eerder een dom zwartje. Of mag je dat ook al niet meer zeggen/schrijven tegenwoordig.