Hans Ubachs (63) is om gezondheidsredenen gestopt als burgemeester van Best. Hij was daar in die functie sinds december 2018. Ubachs was eerder onder meer burgemeester van de (eveneens) Brabantse gemeente Laarbeek. Eerder had hij te kennen gegeven dat hij bij een eventuele fusie Best-Oirschot (waarover beide gemeenten in onderhandeling zijn) z’n bestuurlijke carrière als beëindigd zou beschouwen. Zie ook Wikipedia. Op de website van de gemeente Best schrijft hij: ‘Soms loopt het even anders’.

(Foto gemeente Best)

