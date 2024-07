Peter Stiekema

e afgelopen dagen is er door diverse partijen gepoogd om euthanasie te plegen op het hagelnieuwe kabinet Schoof/Wilders. Daar werkten de regeringspartijen overigens zelf dapper aan mee, Geert Wilders incluis. Zelden zo’n stelletje mafkezen bij elkaar gezien.

De hele Kamer zou zich diep moeten schamen over de gang van zaken. Gebakkelei over ministersbenoemingen, elkaar vliegen afvangen, over en weer beschuldigingen van racisme en maar twitteren en twitteren. Wat een ongedisciplineerd zootje ongeregeld. Moeten deze Tweede Kamer en dit angstaanjagende kabinet Nederland uit de financiële en morele problemen helpen? Ik denk het niet.

Waarom werd er niet gediscussieerd over de aanpak van de toeslagenaffaire, over hoe we Groningen uit de problemen helpen. Daar zijn immers beloften over gedaan. Waarom niet constructief gesproken over de beroerde financiële toestand in Nederland, over armoedebestrijding, de internationale oorlogen in Oekraïne en Gaza? Niets van dat alles, Drammen op de vierkante decimeter in plaats van constructief nadenken over de toekomst van het land en zijn steeds meer verdeelde bevolking. En nu is de hele politieke Haagse bende met vakantie vertrokken om daarvan pas op de derde dinsdag van september terug te keren. Ondertussen rokende puinhopen in de regerings- en parlementsgebouwen achterlatend.

Er bestaat dus geen enkel vertrouwen in het eigen nieuwe kabinet, dat wijst de lichaamstaal van de politieke leiders van NSC, BBB, VVD en PVV wel uit. Van de oppositie, onder leiding van de Limburgse PvdA/GL-drammer Frans Timmermans kun je sowieso niet anders verwachten. En toch moet er nu gewerkt worden aan de begroting voor 2025, die vermoedelijk veel te wensen zal overlaten. Er is simpelweg niet voldoende geld. Het enige waar sommige kiezers mee blij gemaakt worden is de snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur op de autowegen. Dat zou toch wel een heel armzalige beloning zijn voor het inmiddels al behoorlijk gedesillusioneerde stemvee, althans degenen die de debatten van de afgelopen dagen hebben gevolgd.

Mijn inschatting is dat dit kabinet na het voorlezen van de Troonrede, het aanbieden van het bijna lege miljoenennotakoffertje en de daaropvolgende uitzichtloze algemene beschouwingen van binnenuit geëuthanaseerd zal worden. Pieter Omtzigt(NSC) en mevrouw Yesilgölz (VVD) hun steun intrekken en Wilders en zijn trawanten in hun vet laten gaarkoken. Op naar nieuwe verkiezingen, ergens eind november 2024, of anders eind januari 2025. Beter dat, dan doormodderen tot een ander bitter einde.

