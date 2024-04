an mijn vader mochten wij niet zeggen ‘ik heb honger’. Trek was het aanvaardbare alternatief. Hij zei ooit: ‘Ik heb de echte honger gekend’. In de negentiende eeuw, begreep ik. Hij was 3 jaar toen mijn grootvader overleed. Mijn oma voorzag in het onderhoud van haar gezin met wat je kunt beschouwen als de luxe was voor welgestelden. Mijn vader moest dan in de vrieskou zo’n gestreken overhemd op z’n handpalmen naar de klant brengen.

