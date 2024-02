ls uit het niets moest ik denken aan een sketch van Theo Maassen waarmee hij benadrukt hoe saai zijn leven eigenlijk is. In een restaurant waar hij met zijn familie zit, verwisselt de bediening de bestelde varkenshaasjes en biefstukjes. Niet erg, vindt de familie Maassen, zo is óók goed. Het restaurant vindt niettemin dat een goedmakertje op zijn plaats is. ‘Kregen wij, van het restaurant, een gratis kopje koffie aanjebode,’ (dat is hier in huis, tussen haakjes, een vaste uitdrukking). Even een professionele stilte en dan de klapper: ‘Daar moet ik het mee doen in het leven. En dat maakte ik niet eens zelf mee, het gebeurde aan het tafeltje naast ons.’

