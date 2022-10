Bijna elke avond is er veel overlast van jongeren in het Wilhelminapark: rondscheuren op scooters, geluidsoverlast en respectloos en intimiderend gedrag naar politie en andere gebruikers van het park. De politie en de gemeente werken op dit moment aan maatregelen. De gemeente heeft ook de ouders van deze jongeren aangesproken en gevraagd om met hun kind in gesprek te gaan.

Meldingen over problemen in de woon- of leefomgeving kan via de Fixi-app, te downloaden van de App Store of Google Play. Best is een van de 56 gemeenten die Fixi gebruiken.

